У России есть преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Государство контролирует значительную часть территорий, отметил президента США Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости» .

Американский лидер выразил уверенность, что русские хотят закончить конфликт.

«Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — сказал Трамп.

Политолог Сергей Марков считает, что президент США терпеть не может своего украинского коллегу Владимира Зеленского, так тот многое сделал, чтобы Трамп не занял свой пост. Также Зеленский скрывал коррупцию сына экс-президента США Джо Байдена Хантера. Марков назвал украинского лидера «маньяком войны», который пытается сорвать переговоры Трампа о мире на Украине.