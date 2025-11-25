США помогли России унизить Североатлантический альянс с помощью пунктов из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat .

«Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне», — отметило издание.

Профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг предположил, что действия Белого дома в конечном итоге могут привести к распаду альянса.

Ранее официальный представитель администрации США Каролин Левитт на брифинге для журналистов подтвердила, что американские власти полностью прекратили финансировать украинский конфликт.

По ее словам, теперь Белый дом перешел исключительно на коммерческие поставки вооружений через структуры НАТО. Левитт подчеркнула, что этот переход соответствует предвыборным обещаниям президента Дональда Трампа. Встреча американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется, добавила она.