Белый дом случайно раскрыл, на какой стороне силы борется джедай Трамп

Белый дом опубликовал изображение Трампа в виде джедая с красным световым мечом

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе героя из саги «Звездные войны», но случайно представил его как злодея из-за ошибки с цветом светового меча. Изображение разместили в официальном аккаунте администрации США в соцсети X .

Публикацию разместили 4 мая — в день, когда поклонники саги отмечают неофициальный праздник.

В тексте Белый дом адресовал свое поздравление также и «радикальным левым сумасбродам», борющимся за возвращение в «нашу Галактику» преступников, наркобаронов и «повелителей ситхов» — главных антагонистов франшизы.

«Вы не повстанцы, вы — Империя», — добавили в конце авторы поздравления.

Однако на сгенерированном нейросетью изображении Трамп изображен в костюме джедая, но с красным световым мечом, который в «Звездных войнах» используют именно ситхи.

Этот промах тут же высмеяли в комментариях под постом, отметив, что Белый дом явно плохо разбирается во вселенной «Звездныйх войн».

«Красный меч — серьезный просчет, если уж хотели показать его героем», — написал один из пользователей.

Однако фанаты Трампа не преминули исправить ситуацию и в комментариях разместили изображение с перекрашенным мечом в синий и даже зеленый цвета.

Ранее Трамп заявил, что не будет оставаться у власти после окончания второго президентского срока. Он выразил надежду, что следующим президентом также станет республиканец.