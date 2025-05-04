Трамп пообещал не идти на третий срок

Трамп заявил, что будет президентом США только два срока

Лидер США Дональд Трамп не будет оставаться у власти после окончания второго президентского срока. Об этом телеканалу NBC News заявил он сам.

Хозяин Белого дома планирует ограничиться двумя сроками и ничего не будет предпринимать, чтобы остаться у власти дольше. По его словам, четырех лет достаточно, чтобы «сделать что-то действительно выдающееся».

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда думал, что это очень важно», — подчеркнул он.

Глава государства предположил, что это будут отличные четыре года, после которых он передаст эстафету следующему лидеру. Трамп выразил надежду, что это будет республиканец.

Ранее президент рассказал, что не шутит, когда говорит о переизбрании, хотя Конституция страны это запрещает. Он уточнил, что многие хотят снова увидеть его президентом, сообщил RT.