Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о ночных ударах по объектам на Украине без удивления, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Американский лидер обсудил ситуацию утром и отметил, что подобное развитие событий укладывается в логику затянувшегося вооруженного противостояния между двумя странами.

«Его реакция была, к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокую войну», — сказала она, добавив, что конфликт бы не начался, если бы Трамп был у власти.

Министерство обороны Российской Федерации в сегодняшней сводке о проведении спецоперации сообщило, что в ночь на 3 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

Российские военные поражали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики. Также удары наносили по местам хранения и сборки беспилотиков дальнего действия.

Пресс-служба энергетической компании ДТЭК сообщила о новых повреждениях на электростанциях. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о взрывах на объектах в нескольких регионах, включая Киев, Харьков и Днепропетровск.