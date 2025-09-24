Песков: каждый день без переговоров ухудшает позиции Украины

Украина заняла пассивную позицию по отношению к предложению о переговорах и решила доказать своим европейским кураторам, что еще может вести боевые действия. Но каждый день отказа от дипломатического урегулирования только ухудшает положение киевского режима. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что специальная военная операция направлена на обеспечение безопасности России и ликвидацию первопричин конфликта с Украиной, затрагивающих область европейской безопасности, а также связана с нежеланием западных стран принять во внимание интересы Москвы.

Поэтому Россия продолжит отстаивать свои интересы, но при этом готова к поискам мирного урегулирования. Но украинские власти на эти предложения не реагируют.

«Они пытаются продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что могут воевать, но они не должны забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны, переговорные, будут только ухудшаться», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что доказательством этому стало положение дел на фронте.

В ходе выступления официальный представитель Кремля не исключил, что президент США Дональд Трамп попал под влияние украинского лидера Владимира Зеленского. Так он прокомментировал его заявления о том, что киевский режим должен действовать прямо сейчас, чтобы вернуть потерянные территории.

Песков подчеркнул, что такое видение не соответствует реальному положению вещей.