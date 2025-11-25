Белый дом отметил оптимистичный настрой Трампа о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу завершения конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Президент сохраняет надежду и оптимизм в отношении того, что сделка может быть заключена», — отметила пресс-секретарь американского президента.

Левитт добавила, что остается «парочка» пунктов, над которыми идет работа.

Накануне Трамп в соцсети написал, что в процессе мирного урегулирования, возможно, наметился большой прогресс. Американский президент призвал «не верить, пока не увидите сами».

Ранее Трамп представил план возможного завершения конфликта из 28 пунктов. Он предполагает ряд уступок со стороны Украины, в том числе отказ от вступления в НАТО.