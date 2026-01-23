Белый дом пририсовал слезы арестованной в штате Миннесота протестующей

Администрация президента США в соцсети Х опубликовала фотографию женщины, арестованную в Миннесоте. Выяснилось, что фотокарточка была обработана искусственным интеллектом.

Ранее глава МВБ США Кристи Ноэм опубликовала фото темнокожей женщины, которую арестовали по подозрению в срыве богослужения в штате Миннесота. В кадре женщина стоит рядом с силовиком, ее руки — за спиной, а лицо спокойное и безэмоциональное.

Позднее ту же фотографию опубликовал Белый дом, но на ней лицо женщины было заплаканным и истеричным. Предположили, что кадры обработали с помощью ИИ. В Белом доме не объяснили, с чем это связано. Позже к посту прикрепили плашку: «Изображение, подвергшееся цифровой обработке».

Протесты начались после того, как сотрудник ICE застрелил женщину, которая попыталась его переехать на машине. В середине января в Миннесоту отправили около двух тысяч агентов и офицеров. Президент США Дональд Трамп назвал сорвавших службу профессиональными агитаторами и мятежниками.