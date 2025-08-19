Белый дом подтвердил желание Трампа попасть в рай

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп всерьез говорил о своем стремлении попасть в рай и что его слова о духовной стороне мирных инициатив не стоит воспринимать как шутку. Об этом она рассказала на брифинге .

«Я думаю, президент хочет попасть в рай, как и все в этой комнате», — сказала Левитт, отвечая журналистам.

Вопрос был связан со словами Трампа, произнесенными сегодня днем. Глава Белого дома признался, что прекращение конфликта России и Украины благодаря его усилиям может повысить его шансы «попасть на небеса».

Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта и отвергает идеи откладывать переговоры на месяцы.