Белый дом ответил на «бомбу» Маска о Трампе и Эпштейне

В Белом доме отреагировали на слова американского бизнесмена Илона Маска о том, что президент США Дональд Трамп каким-то образом фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и торговле сексуальными услугами. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова привел телеканал CNN .

«Для Илона это эпизод, достойный сожаления. Он просто недоволен красивым, большим и единым законопроектом о сокращении государственных расходов, потому что в него не вошли положения, в которых он заинтересован», — отметила она.

О том, что президент фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна и по этой причине документы о ходе расследования раскрывают не полностью, Маск заявил накануне во время большой публичной онлайн-ссоры с Трампом.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что размолвка между ними войдет в историю.