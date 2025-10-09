Букмекеры дали Трампу второе место среди кандидатов на Нобелевскую премию мира

Шансы президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира увеличились после того, как Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу его плана по сектору Газа. Об этом сообщило Newsweek со ссылкой на букмекера Star Sports.

Шансы американского лидера на получение Нобелевской премии, по данным компании, оцениваются в 25%. Таким образом, Трамп занимает второе место в списке претендентов

Лидером пока названа суданская гуманитарная инициатива Emergency Response Room, она может получит премию с вероятностью в 33,3%.

На третьем месте в перечне фаворитов стоит гуманитарная организация «Врачи без границ».

Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу, 10 октября.

В начале недели Нобелевский комитет определился с будущим обладателем до заключения мирного соглашения по сектору Газа. Лауреатом премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.