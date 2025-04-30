Белый дом опубликовал видео с танцующим Трампом в честь 100 дней президентства

Белый дом опубликовал видеоролик с танцующим Дональдом Трампом в честь 100 дней с начала его второго президентства. Видео появилось в соцсети X .

На фоне звучит знаменитая песня Y.M.C.A. группы Village People.

Российские политологи, оценивая первые 100 дней Трампа, заявили, что отношения России и США за это время стабилизировались, две страны начали регулярно контактировать, однако пока взаимопонимание по большому количеству вопросов остается проблематичным.

При этом американский журнал The Atlantic сообщил, что в самом Белом доме перестали выполнять приказания Трампа с первого раза и дожидаются, пока он не повторит их. Это объясняют тем, что действующий президент США склонен к импульсивным заявлениям.