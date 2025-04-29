Советники Трампа больше не выполняют его приказы с первого раза
The Atlantic: советники Трампа выполняют приказы только после второго повторения
Советники американского лидера Дональда Трампа начинают выполнять его приказы только после второго повторения. Об этом сообщил американский журнал The Atlantic.
По его данным, в Белом доме есть негласное правило: если президент приказал что-то только один раз — можно не выполнять. Это связано с импульсивностью главы государства. Политик часто говорит что-то сгоряча.
«Например, Трамп заявлял, что хочет возглавить Космический центр имени Кеннеди или отобрать лицензию у программы „60 минут“ и телеканала CBS News, но ни одно из этих намерений реализовано не было», — отметили авторы материала.
Ранее американский конгрессмен-демократ Шри Танедар предложил резолюцию об импичменте Трампа. В документе оказалось семь пунктов, среди которых создание незаконных органов власти, международная агрессия и «тираническое превышение полномочий».