Советники Трампа больше не выполняют его приказы с первого раза

Советники американского лидера Дональда Трампа начинают выполнять его приказы только после второго повторения. Об этом сообщил американский журнал The Atlantic .

По его данным, в Белом доме есть негласное правило: если президент приказал что-то только один раз — можно не выполнять. Это связано с импульсивностью главы государства. Политик часто говорит что-то сгоряча.

«Например, Трамп заявлял, что хочет возглавить Космический центр имени Кеннеди или отобрать лицензию у программы „60 минут“ и телеканала CBS News, но ни одно из этих намерений реализовано не было», — отметили авторы материала.

Ранее американский конгрессмен-демократ Шри Танедар предложил резолюцию об импичменте Трампа. В документе оказалось семь пунктов, среди которых создание незаконных органов власти, международная агрессия и «тираническое превышение полномочий».