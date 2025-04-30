«Взгляд»: возвращение Трампа позволило нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном

Российско-американские отношения за первые 100 дней президентства Дональда Трампа продемонстрировали определенную стабилизацию, однако полного разрешения разногласий достичь не удалось, заявили политологи Борис Межуев и Дмитрий Егорченков в комментарии газете «Взгляд» .

Возвращение Трампа в Овальный кабинет вызвало значительные ожидания относительно нормализации взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Ранее при администрации Джо Байдена коммуникации между сторонами практически отсутствовали, что породило высокие надежды на возвращение к конструктивным переговорам.

По мнению Межуева, главным достижением первой сотни дней Трампа стала простая нормализация общения между двумя странами. Сейчас Россия и Соединенные Штаты снова начали регулярный контакт, включая встречу дипломатов и переговоры по ключевым международным проблемам.

Хотя взаимопонимание по многим вопросам остается проблематичным, сам факт возобновления регулярного обмена мнениями вселяет осторожный оптимизм. Борьба за стабильность в российско-американских отношениях важна, поскольку от состояния этих отношений зависят судьбы мирового сообщества.