Белый дом опубликовал музыкальное видео об ударах по Ирану

Белый дом опубликовал веселое видео, посвященное военной операции против Ирана. Оно появилось в официальном TikTok американской администрации.

Под песню Macarena показывают взлет американских военных самолетов, запуск ракет с военного корабля и взрывы, предположительно, иранских объектов.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Великобританию за отказ поддержать его действия. Он добавил, что Белый дом больше не нуждается в поддержке королевства и позиция премьера Кира Стармера уже не имеет никакого значения.

Кроме того, он осудил действия своего предшественника Джо Байдена, который, по словам Трампа, потратил слишком много времени и денег на помощь Украине и в результате оставил США с дырой в запасах.