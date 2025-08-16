Белый дом опроверг вывод Fox News о провале переговоров Путина и Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал неправдой сообщения телеканала Fox News о провале российско-американских переговоров на Аляске. Об этом он написал в соцсети X .

«Полная неправда», — заявил представитель Белого дома.

До этого журналистка Fox News утверждала, что якобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла неудачно. Она заявила, что и «атмосфера, царившая в зале переговоров, была не из приятных», и что якобы «казалось, что все шло не так, как надо».

Ранее глава Белого дома в интервью с телеканалом Fox News оценил переговоры с Путиным на 10 по шкале от одного до 10 баллов.

Кроме того, российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев анонсировал новые консультации по нормализации российско-американских отношений уже в ближайшее время. По его словам, стороны надеются предметно обсудить все «раздражители».