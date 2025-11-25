Президент США Дональд Трамп остановил финансирование конфликта на Украине американскими налогоплательщиками. Однако Вашингтон продолжает продавать оружие для поставок Киеву через НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News .

«Мы не можем делать это (поставлять оружие — прим. ред.) бесконечно, и президент хочет окончания этой войны. Он — президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду [на заключение мирного соглашения]», — сказала она.

Летом Трамп объявил о новой схеме поставок оружия в Украину. США будут продавать вооружение Киеву через НАТО. Министр финансов США Скотт Мнучин сообщил, что Вашингтон будет продавать оружие с наценкой в 10%. Эта инициатива получила название Priority Ukraine Requirements List.

В сентябре агентство Reuters сообщило о первых поставках оружия на Украину в рамках инициативы. На эти цели выделили два миллиарда долларов. В конце октября постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские союзники выделят еще столько же средств в ближайшие месяцы на закупку вооружений для Киева. Планируется, что Украина будет регулярно получать помощь пакетами примерно по 500 миллионов долларов.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали Украине использовать разногласия в администрации Белого дома для срыва мирного соглашения по Украине. По его мнению, подписание американского мирного договора стало критическим моментом для киевского режима, второго шанса Вашингтон давать не станет.

Кроме того, Белый дом уличили в унижении НАТО с помощью мирного плана по Украине. Профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг предположил, что действия Белого дома в конечном итоге могут привести к распаду альянса.