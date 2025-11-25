В США придумали, как заставить Украину подписать мирный договор

США сорвали планы Украины по использованию разногласий в администрации Белого дома для срыва мирного урегулирования по Украине. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka.

«Этой скоростью [требования подписания] американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях внутри американской администрации, внутри американского политикума», — заявил он.

Бортник отметил, что подписание американского мирного договора стало критическим моментом для киевского режима, второго шанса Вашингтон давать не станет.

Ранее представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп оптимистично настроен по поводу завершения украинского конфликта. По ее словам, осталась «парочка» пунктов, над которыми надо поработать.