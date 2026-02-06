Белый дом не подтвердил новости о сохранении ограничений по ДСНВ

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не подтвердила информацию о договоренности России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Речь идет о сохранении ограничений на время переговоров по разработке нового соглашения.

«Мне об этом ничего неизвестно», — привело слова Левитт РИА «Новости».

Накануне американский лидер Дональд Трамп предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля.

Тему продления договора поднимали на переговорах в Абу-Даби. Президент России Владимир Путин называл возможный отказ США от обсуждения ДСНВ некритичным.

