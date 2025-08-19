Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

Мирное соглашение по Украине не должно полностью устраивать ни Россию, ни Украину, чтобы его можно было считать действительно хорошим. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что обе стороны должны будут чем-то поступиться.
«Для заключения хорошей сделки обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — сказала она.
Левитт добавила, что подготовка к возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже идет. По ее словам, США вместе с Россией и Украиной рассматривают несколько вариантов площадок для переговоров, и окончательное решение пока не принято.
Соединенные Штаты рассматривают Будапешт в качестве одного из возможных мест проведения мирных переговоров между Путиным и Зеленским.
Батюшка попал в беду в Москве. На помощь пришла Росгвардия
В Шатуре начали проверку после избиения девушки на детской площадке
Подмосковье отобрали для участия в программе въездного туризма
«Зарница» в Красноармейске собрала более 100 участников «Активного Долголетия»
Эксклюзив
В Подольске перед светофором сбили человека
В Мьянме девушка продала своего парня в рабство
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте