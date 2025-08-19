Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

Белый дом: для сделки по Украине обе стороны должны остаться немного недовольны

Мирное соглашение по Украине не должно полностью устраивать ни Россию, ни Украину, чтобы его можно было считать действительно хорошим. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что обе стороны должны будут чем-то поступиться.

«Для заключения хорошей сделки обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — сказала она.

Левитт добавила, что подготовка к возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже идет. По ее словам, США вместе с Россией и Украиной рассматривают несколько вариантов площадок для переговоров, и окончательное решение пока не принято.

Соединенные Штаты рассматривают Будапешт в качестве одного из возможных мест проведения мирных переговоров между Путиным и Зеленским.