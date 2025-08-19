Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

Белый дом: для сделки по Украине обе стороны должны остаться немного недовольны

Фото: РИА «Новости»

Мирное соглашение по Украине не должно полностью устраивать ни Россию, ни Украину, чтобы его можно было считать действительно хорошим. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что обе стороны должны будут чем-то поступиться.

«Для заключения хорошей сделки обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — сказала она.

Левитт добавила, что подготовка к возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже идет. По ее словам, США вместе с Россией и Украиной рассматривают несколько вариантов площадок для переговоров, и окончательное решение пока не принято.

Соединенные Штаты рассматривают Будапешт в качестве одного из возможных мест проведения мирных переговоров между Путиным и Зеленским.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте