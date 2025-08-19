Белый дом рассмотрит Будапешт для мирных переговоров с Путиным и Зеленским

США рассматривают Будапешт в качестве одного из возможных мест проведения мирных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, американская сторона вместе с Москвой и Киевом изучает и другие варианты площадок, обсуждением которых занимается группа по национальной безопасности.

Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта и отвергает идеи откладывать переговоры на месяцы. Она также сообщила, что подготовка двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского уже находится в активной стадии.