Белый дом рассмотрит Будапешт для мирных переговоров с Путиным и Зеленским

Фото: РИА «Новости»

США рассматривают Будапешт в качестве одного из возможных мест проведения мирных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила на  брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, американская сторона вместе с Москвой и Киевом изучает и другие варианты площадок, обсуждением которых занимается группа по национальной безопасности.

Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта и отвергает идеи откладывать переговоры на месяцы. Она также сообщила, что подготовка двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского уже находится в активной стадии.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте