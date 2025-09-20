Белый дом начал планировать переговоры Трампа и Зеленского

Администрация США занимается планированием двухсторонних переговоров президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal .

Также Белый дом готовит встречу Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. По информации издания, американский лидер может впервые за этот президентский срок также встретиться с генсеком НАТО Антонио Гутеррешем.

Ранее Трамп подтвердил, что США зарабатывают на продаже оружия Украине. Он объяснил, что государство не вкладывает никаких денег в конфликт, так как все финансовые вопросы взял на себя Североатлантический альянс.

По его словам, НАТО закупает оружие у Соединенных Штатов, а затем поставляет его ВСУ. Президент добавил, что «не хочет зарабатывать» на конфликте.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал заявление Трампа сигналом для стран Евросоюза.