Трамп шокировал Украину жестким признанием
США зарабатывают на поставках оружия Киеву, признал Трамп
Соединенные Штаты зарабатывают на оружии для Украины. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости».
Политик рассказал, что его администрация не тратит никаких денег на украинский конфликт. Все финансирование взял на себя, по его словам, Североатлантический альянс.
Эта структура закупает оружие у США, а затем передает его Украине. Дональд Трамп уверил, что «не хочет зарабатывать» на боевых действиях на Украине.
Однако, пояснил он, прибыль американская сторона все равно получает, поскольку необходимое ВСУ вооружение и техника производится в США.
Как получается, что США не тратят деньги на оружие украинской стороне, Трамп не объяснил. Соединенные Штаты входят в Североатлантический альянс и платят соответствующие взносы.
Администрация Трампа долгое время либо продавала Украине оружие, либо поставляло запасы из тех, что одобрил еще Джо Байден — ярый сторонник Киева.
В сентябре 2025 года агентство Reuters узнало, что команда Белого дома вновь начала передавать Украине оружие, но уже через новое финансовое соглашение с союзниками по Альянсу.
Источники Reuters отказались предоставить точный перечень того, что было одобрено для покупки европейцами для Украины, но заявили, что в него входят системы ПВО.