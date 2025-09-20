Трамп шокировал Украину жестким признанием

Соединенные Штаты зарабатывают на оружии для Украины. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

Политик рассказал, что его администрация не тратит никаких денег на украинский конфликт. Все финансирование взял на себя, по его словам, Североатлантический альянс.

Эта структура закупает оружие у США, а затем передает его Украине. Дональд Трамп уверил, что «не хочет зарабатывать» на боевых действиях на Украине.

Однако, пояснил он, прибыль американская сторона все равно получает, поскольку необходимое ВСУ вооружение и техника производится в США.

Как получается, что США не тратят деньги на оружие украинской стороне, Трамп не объяснил. Соединенные Штаты входят в Североатлантический альянс и платят соответствующие взносы.

Администрация Трампа долгое время либо продавала Украине оружие, либо поставляло запасы из тех, что одобрил еще Джо Байден — ярый сторонник Киева.

В сентябре 2025 года агентство Reuters узнало, что команда Белого дома вновь начала передавать Украине оружие, но уже через новое финансовое соглашение с союзниками по Альянсу.

Источники Reuters отказались предоставить точный перечень того, что было одобрено для покупки европейцами для Украины, но заявили, что в него входят системы ПВО.