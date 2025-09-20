Заявление Трампа об Украине назвали сигналом для Евросоюза

Американский президент Дональд Трамп дал понять странам Евросоюза, что получает выгоду от украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, Трамп своим высказыванием уточнил, что странам ЕС придется содержать Украину.

«Для Трампа все хорошо. Он получил деньги и, в конечном итоге, когда Украина развалится, он может указать на тот факт, что якобы поддерживал ее, но именно европейцы все запороли», — объяснил норвежский профессор.

Он добавил, что Трамп не считает США стороной конфликта, так как они просто продают оружие европейским государствам.

«Итак, в конце концов, единственная разница теперь в том, что европейцам придется платить США, а деньги-то заканчиваются», — уточнил Дизен.

Ранее эксперт прокомментировал попытки ЕС воспользоваться доходами от российских активов. Он объяснил, что такие манипуляции подорвут доверие мира к Европе. По его мнению, изъятие заблокированных активов является кражей.