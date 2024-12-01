Белоусову устроили торжественные проводы в аэропорту Северной Кореи

Для российского министра обороны Андрея Белоусова в аэропорту Пхеньяна устроили торжественные проводы с почетным караулом. Об этом сообщил ЦТАК.
На территории воздушной гавани исполнили гимны Северной Кореи и России. Белоусов вместе с министром обороны КНДР осмотрел порядки роты почетного караула Корейской народной армии. Главу российского МО также провожали начальник главного политического управления Корейской народной армии Чон Ген Тхэк и сотрудники российской дипмиссии.
«Самолет с послами доброй воли из России под проводы эх солдат и офицеров Корейской народной армии взлетел», — сообщило агентство.
Белоусов приезжал в Северную Корею с двухдневным визитом. В Пхеньяне он встретился с представителями военного и военно-политического руководства страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что государство продолжит поддерживать действия России, направленные на защиту своего суверенитета.
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