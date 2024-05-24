Белоусов заявил о важности тесного взаимодействия России и Белоруссии

Белоусов: РФ и Белоруссии важно поддерживать как никогда тесное взаимодействие

России и Белоруссии в настоящее время требуется поддерживать как никогда тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Встреча проходит в Минске, сообщило РИА «Новости» .

Белоусов подчеркнул, что республика была и остается верным союзником и надежным партнером России.

«Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире», — подчеркнул министр.

Также глава министерства заявил о готовности обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Хренин в ответ поздравил Белоусова с назначением на должность руководителя российского оборонного ведомства.

«Наша сегодняшняя встреча — очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — отметил он.

По его оценке, это особенно важно в нынешних сложных условиях военно-политической обстановки, складывающихся вокруг государств.