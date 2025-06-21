Белорусского оппозиционера освободили

Оппозиционный белорусский политик Сергей Тихановский вышел из колонии. Его освободили после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника американского лидера Кита Келлога, сообщила газета «Наша нива» .

Всего руководство страны освободило 21 июня 14 человек.

Лукашенко и Келлог встретились в Минске. Стороны обсудили белорусско-американские отношения, общемировую повестку и региональную тематику.

Ранее Келлог не исключал, что поездка в белорусскую столицу поможет придать импульс мирным переговорам между Россией и Украиной.

Тихановского арестовали в 2020 году по обвинению в организации массовых беспорядков. Оппозиционер собирался участвовать в президентских выборах, но не смог подать документы. Вместо него баллотировалась супруга — Светлана Тихановская.