Белорусского оппозиционера освободили

Оппозиционный белорусский политик Сергей Тихановский вышел из колонии. Его освободили после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника американского лидера Кита Келлога, сообщила газета «Наша нива».
Всего руководство страны освободило 21 июня 14 человек.
Лукашенко и Келлог встретились в Минске. Стороны обсудили белорусско-американские отношения, общемировую повестку и региональную тематику.
Ранее Келлог не исключал, что поездка в белорусскую столицу поможет придать импульс мирным переговорам между Россией и Украиной.
Тихановского арестовали в 2020 году по обвинению в организации массовых беспорядков. Оппозиционер собирался участвовать в президентских выборах, но не смог подать документы. Вместо него баллотировалась супруга — Светлана Тихановская.
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