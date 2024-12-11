Тихановская заявила о возможности переворота в Белоруссии

Президента Белоруссии Александр Лукашенко могут свергнуть в результате силового переворота, в том числе с участием «полка имени Калиновского». Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

По ее словам, граждане Белоруссии якобы с большим уважением относятся к украинского военному формированию. Тихановская выразила надежду, что госпереворот, если он состоится, пройдет мирно.

«Многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из „полка Калиновского“ освободят Беларусь», — подчеркнула она.

Экс-президент рассказала, что существует множество вариантов того, как в стране может поменяться власть. Она также высказала мнение, что это произойдет в ходе «дворцового переворота» и призвала готовиться к любому варианту развития событий.

Ранее издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Тихановскую прослушивали во время ее визита в Польше. По его данным, прослушку установили в отеле.