Келлог запланировал встречу с Лукашенко

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог отправится в Минск для диалога по украинскому конфликту с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили источники агентства Reuters .

«Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может придать импульс мирным переговорам [России и Украины]», — заявили собеседники журналистов.

По данным агентства, если Келлог прибудет в Белоруссию, то станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим страну за последнее время.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, пока дату нового раунда не обозначили. Площадкой для следующей встречи останется Стамбул. Речи о выборе другого места не было.