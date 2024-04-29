Белорусским охотникам предложили переучиться на снайперов | 360°

Мир 29 апреля 2024, 04:26 Белорусским охотникам предложили переучиться на снайперов Экс-глава МВД Шуневич: белорусские охотники смогут переучиться на снайперов Freepik

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В Белоруссии охотников переучат на снайперов. Об этом заявил бывший министр внутренних дел, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов республики Игорь Шуневич в эфире телеканала CTB.

По его словам, такая переподготовка уже проводится.

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«Количество желающих пройти переподготовку по системе „Снайпер“, скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания», — сообщил Шуневич.

Бывший министр добавил, что обучение происходит на добровольной основе.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики пресекли удар беспилотников по объектам в Минске и его пригородах. По его словам, БПЛА запускались с территории Литвы.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что на территории Польши и стран Балтии готовятся атаки на восток — против России и Белоруссии. По его словам, польские пограничники выполняют, в том числе, разведывательные и диверсионные задачи.