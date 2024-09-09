Белорусская армия начала укреплять границу с Украиной

Охрану и оборону государственной границы на юге Белоруссии усилили, чтобы исключить возможность вероятного нападения. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в беседе с журналом «Национальная оборона» .

«Усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей ВС, других войск и воинских формирований», — заявил он.

По словам Вольфовича, эти части расположились на районах боевого предназначения. Там совершенствуют оборонительные рубежи, особенно в инженерном отношении, чтобы исключить вероятность нападения, в том числе с использованием тяжелой боевой техники.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о нарушении государственной границы дронами. Дежурные силы ПВО страны сбили все цели. При этом в министерстве не сообщили, сколько было беспилотников.