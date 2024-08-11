Белоруссия заявила протест Украине

Белоруссия заявила Украине протест в связи с нарушением границы группой беспилотников ВСУ. Об этом сообщило белорусское Министерство иностранных дел на сайте .

«В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота», — заявили в ведомстве.

Белоруссия призвала принять меры для исключения подобных происшествий, способных привести к эскалации ситуации в регионе. Еще Тимуш предупредили, что в случае новых провокаций руководство республики поднимет вопрос о целесообразности присутствия украинского диппредставительства в Минске.

Ранее Белоруссия начала стягивать свои войска к украинской границе. Как отметил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, это сделали для отвлечения внимания украинского командования.

Как отметил белорусский лидер Александр Лукашенко, он готов лично разобраться с «неспокойной ситуацией» на украинской границе. По его словам, ответ последует на любые провокации киевского режима.