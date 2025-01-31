Белоруссия посоветовала странам Запада сменить риторику

Белорусская делегация в ОБСЕ призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанным

Западным странам необходимо сменить тон на уважительный, чтобы быть услышанными в связи с непрекращающейся критикой после победы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом на официальном сайте сообщило представительство республики при ОБСЕ со ссылкой на заседание постоянного совета организации в Вене.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей на прошедших выборах 26 января.

Если среди стран политического Запада есть по-настоящему заинтересованные в том, чтобы их услышали, то мы рекомендуем по-дружески: смените тон на уважительный и спокойный с высокомерного. Голос друзей в Белоруссии всегда слышен», — отметили в представительстве.

Дипломаты добавили, что в Белоруссии вновь зафиксировали продолжение безосновательной критики республики со стороны некоторых западных стран с использованием санкционных угроз и клишированных ярлыков.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии после выборов президента.