Белоруссия подтвердила смертный приговор жителю Германии

МИД Белорусии предложил Германии решение по приговоренному к казни немцу

Сотрудники посольства Германии в Минске получили доступ к осужденному за терроризм и наемничество немцу. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, сообщили на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X .

Глаз подчеркнул, что Белоруссия действует в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями, поэтому обеспечила консульский доступ к осужденному.

«С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — добавил он.

Дипломат отметил, что министерства иностранных дел двух стран сейчас ведут консультации по этому вопросу.

По данным Белорусского правозащитного центра «Весна»*, речь идет об арестованном в ноябре 2023 года гражданине Германии Рико Кригере.

В июне этого года его приговорили к смертной казни по шести тяжким статьям, включая терроризм и наемничество. По данным организации, мужчина состоял в подразделении «Полка имени Кастуся Калиновского»**, выступающего на стороне ВСУ.

*Правозащитный центр «Весна» — признан в России иностранным агентом.

**«Полк имени Кастуся Калиновского» — часть запрещенной в России террористической организации «Легион „Свобода России“».