Суд Белоруссии приговорил немецкого наемника к смертной казни

Reuters: воевавшего на стороне ВСУ немца приговорили к казни в Белоруссии

Смертный приговор вынес суд Белоруссии гражданину Германии. По данным правозащитников, его обвинили в терроризме и наемнической деятельности за участие в военных действиях в составе «Полка имени Кастуся Калиновского»*, выступающего на стороне ВСУ. Об этом сообщило агентство Reuters .

Министерство иностранных дел Германии подтвердило, что суд в Минске приговорил немца к смертной казни. Сейчас ведомство находится в контакте с МИД Белоруссии, чтобы освободить своего гражданина.

«Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают данному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями от его имени», — заявили в пресс-службе, не назвав имени осужденного.

Белорусский правозащитный центр «Весна»** уточнил, что речь идет о Рико Кригере, который находится под стражей с ноября 2023 года. Его обвинили по шести статьям, включая акт терроризма, наемничество, агентурную деятельность, создание экстремистского сообщества, организацию взрыва и незаконный оборот оружия.

По данным организации, Кригера считают участником структурного подразделения Western, входящего в состав «Полка имени Кастуся Калиновского»*, созданного белорусскими эмигрантами, выступающими на стороне украинских войск.

Также правозащитники выяснили, что ранее осужденный работал врачом в составе немецкого отделения Красного Креста.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил об уничтожении 30 иностранных наемников, выступающих на стороне украинских войск. По его словам, в основном боевики прибыли на линию соприкосновения из Франции.

*«Полк имени Кастуся Калиновского» — часть запрещенной в России террористической организации «Легион „Свобода России“».

**Правозащитный центр «Весна» — признан в России иностранным агентом.