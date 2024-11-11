Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия стала официальным страной-партнером БРИКС. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Александр Лукашенко 5 ноября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность страны стать полноправным членом БРИКС.

«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами — членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», — отметили в МИД.

Лукашенко поблагодарил Путина за оказанную поддержку и подчеркнул, что присоединение Белоруссии к БРИКС в качестве партнера происходит именно в период председательства России.

С момента своего образования БРИКС неуклонно развивает многостороннее сотрудничество, превращаясь не просто в символ, а в один из основополагающих элементов многополярности.

Как подчеркнул белорусский президент, уже не только государства-члены, но и все большее число стран глобального большинства связывают свои надежды на справедливое мироустройство с этим объединением. К расширению объединения в первую очередь ведет взаимное уважение, равенство и привлекательность общих целей.

Статус страны-партнера на саммите БРИКС в Казани, состоявшемся в конце ноября, получили 13 государств, в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Ранее Путин назвал БРИКС качественным примером сотрудничества стран. По его словам, внутри объединения сложились свободные и внеблоковые отношения. Это вызывает интерес даже у государств, входящих в НАТО.