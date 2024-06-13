Подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений России и Белоруссии

Минобороны: решение о подготовке ядерных сил примут по итогам учений

Начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал о подготовке ядерных сил по итогам совместных маневров с Белоруссией. Его слова привели в пресс-службе ведомства.

По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил определят направления дальнейшего совершенствования их подготовки, отметил Колесников. По его словам, цель мероприятий — гарантированное выполнение задач при разных вариантах развития военно-политической обстановки.

«В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами», — рассказал генерал.

В ходе учений уже осуществили подготовку и выдачу ракет в специальном оснащении, а также подвеску авиасредств поражения под самолеты-носители.

Накануне начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство.