Белому дому не понравились слова Путина о выборах в США

Официальным лицам США не понравились слова Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис на грядущих выборах главы государства. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал российского лидера не высказываться об избирательном процессе в Штатах.

По словам Кирби, определять будущего президента США будут исключительно американские граждане.

«И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — процитировал представителя Белого дома ТАСС.

В ходе выступления на ВЭФ-2024 Владимир Путин рассказал, что Россия поддерживала кандидатуру Джо Байдена. Однако после того, как он снялся с выборов, РФ поддержит вице-президента Камалу Харрис. Американист Константин Блохин заявил, что так Путин потроллил американских политиков.