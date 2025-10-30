Бельгийский министр обороны оправдался за слова о «стирании Москвы с карты»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен попытался объяснить свои слова о «стирании Москвы с карты», заявив, что имел в виду возможность ответного удара со стороны НАТО. Об этом он написал в Instagram*, подчеркнув, что альянс остается оборонительным союзом и не находится в состоянии войны с Россией.

«Для НАТО на протяжении уже 76 лет является неоспоримым принцип ответного удара. Это основа. Именно это я имел в виду в своем интервью», — сказал Франкен.

При этом он добавил, что не отказывается от своих слов и сопроводил публикацию песней Calm Down — «Успокойся».

Его комментарий последовал после перепалки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Пользователь соцсети X предложил политику испытать подводный аппарат «Посейдон» в Бельгии, на что Медведев ответил, что «тогда Бельгия исчезнет».

Ранее Медведев в своем канале на платформе Max поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии)» с успешным испытанием аппарата.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.