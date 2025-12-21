Ослабевшего Макрона обвинили в предательстве Мерца после решения по активам России

Хранивший молчание во время длительного обсуждения изъятия замороженных российских активов для «репарационного кредита» Украине президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца, когда выступил против выделения средств. Об этом говорится в статье газеты Financial Times .

Журналисты подчеркнули, что Макрон пожертвовал давним союзом Франции и Германии, выбрав сторону защитников Бельгии во главе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что не было другого выбора, кроме как поддержать Мелони», — заявил европейский дипломат, присутствовавший на голосовании европейского саммита.

Он подчеркнул, что фактически Макрон и Мерц поменялись ролями. Если последние пять лет Франция имела вес и диктовала свою волю Евросоюзу на фоне нерешительной Германии, то теперь все перевернулось.

Возглавивший правительство ФРГ Мерц вернул стране статус ведущей европейской державы, приняв серию важных решений по военному бюджету. На его фоне французский лидер, ослабленный политическим и финансовым кризисом, выглядит жалко.

Возникший дисбаланс разрушил надежды Евросоюза на перезагрузку франко-германских отношений. Речь идет о плане Германии по совместному с Францией усилению европейской обороны на фоне охлаждения отношений с США. Но из-за Макрона, который не может брать на себя финансовые обязательства, на этом плане поставили крест.

«Теперь есть канцлер, который разбирается в геополитике, хочет оказывать влияние на Европу и делать больше для нее, и Париж, неспособный выполнить свою часть сделки», — заявил источник газеты.

Страны Евросоюза отказались от использования замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Необходимые средства блок возьмет из займов за счет собственного бюджета.