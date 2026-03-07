Десант ЦАХАЛ попытался высадиться на границе Ливана и Сирии

Израильское командование отправило на вертолете десантную группу в горы на границе Ливана и Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen .

В пограничной зоне приземлились три вертолета ЦАХАЛ.

«Предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь», — отметил телеканал.

В этом районе начались ожесточенные бои.

Ранее Иран запустил 24-й этап масштабной военной операции против Израиля. Выпущенные исламской республикой ракеты ударили по объекта в Тель-Авиве, в ответ ЦАХАЛ обстрелял иранскую территорию. Во многих городах Израиля прозвучали сирены, в районе города Беэр-Шева прогремели взрывы.

На фоне атак на юге страны сработала тревога и в северной части — туда запустили БПЛА боевики ливанского движения «Хезболла».

В Саудовской Аравии средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре иранских беспилотника. КСИР с помощью дронов пытался ударить по крупному нефтяному месторождению Шейба. Также 10 дронов сбили на территории Катара.