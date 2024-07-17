Любой провокации Украины против Белоруссии пообещали адекватный ответ

Дипломат Полищук предупредил об ответе на провокации Украины против Белоруссии

На любую украинскую провокацию против Белоруссии будет дан адекватный ответ. Об этом в интервью ТАСС предупредил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат пояснил, что ответная реакция последует в соответствии с военной доктриной Союзного государства.

«Внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию», — подчеркнул собеседник агентства.

Сегодня, напомнил Полищук, в Белоруссии развернули совместную региональную группировку войск, тактическое ядерное оружие и российские оборонные комплексы.

Все эти меры, по его оценке, должны оказать содействие белорусским вооруженным силам в обеспечении безопасности западных границ Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

В минувшее воскресенье, 14 июля, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил об отводе размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации. Решение об этом приняли на фоне снижения напряжения на южной границе страны.