Милитаризация началась на западной границе Белоруссии

Обстановка на западных границах Белоруссии усложнилась из-за милитаризации в Польше и Литве. Об этом заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в интервью изданию ОНТ.

Он напомнил, что на юге Белоруссия граничит с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

И если обстановка на границе с Украиной, где идут боевые действия, все еще остается напряженной, хотя количество провокаций сократилось, то на западных рубежах ситуация ухудшилась. Тому причиной стал резкий рост милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств.

«Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований», — заявил Молостов.

Кроме того, отсутствует взаимодействие с коллегами из соседних стран ЕС и Украины на прежнем уровне, в чем виноваты представители этих государств. При этом, по его словам, контакты для решения вопросов еще остались, чтобы разрешать сложные ситуации на границе, в частности, в пунктах пропуска.

Ранее польские и прибалтийские власти заявили о решении создать систему оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией.