Банк Грузии запретил россиянам совершать покупки дороже 300 евро

Ограничения для россиян максимальной стоимости покупок в 300 евро, установленные Банком Грузии, стали следствием международных антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на заявления пресс-службы кредитной организации сообщил ТАСС .

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством», — пояснили представители финансового учреждения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала бесполезными призывы президента Украины Владимира Зеленского к новым антироссийским санкциям и добавила, что Россия не реагирует на выставленные ей ультиматумы.

От активной поддержки инициатив ЕС по ужесточению рестрикций вскоре после разговора с президентом России отказался и американский лидер Дональд Трамп.