Захарова: Россия не ответит на ультиматумы с угрозами новых санкций

Россия никогда не реагировала на выставленные ей ультиматумы. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя призыв украинского лидера Владимира Зеленского к США ввести новые антироссийские санкции.

Она пояснила, что Зеленский при поддержке европейских политиков призвал к новым ограничениям за отказ от предложения от 30-дневного прекращения боевых действий, которое подавали под предлогом урегулирования.

«Надо один раз запомнить: Россия на ультиматумы никогда не откликается», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что позицию неоднократно высказывали руководители России. Но европейские политики к этим слова не прислушались, а в очередной раз попытались безуспешно попытались обеспечить передышку для украинских боевиков для продолжения конфликта.

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на введение новых антироссийских санкций после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил портал Axios, глава Белого дома прямо заявил об этом Зеленскому и руководителям европейских стран, объяснив свое решение тем, что Россия настроена на урегулирование кризиса.

На этом фоне Евросоюз во вторник, 20 мая, объявил о введении новых антироссийских санкций. Под новые ограничения подпали 189 судов так называемого «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц, среди которых оказались компании «Сургутнефтегаз», разработчик дронов «Беспилотные системы», страховая компания ВСУ, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг» и другие.