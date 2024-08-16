Бангладеш отозвал послов из семи стран после государственного переворота

МИД Бангладеш отозвал посла из России и еще шести стран после смены власти

Послы и верховные комиссары Бангладеш в России, США, Японии, Германии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Мали получили требования срочно вернуться в Дакку. Как сообщила газета The Daily Ittefaq , такое распоряжение выпустило министерство иностранных дел страны.

Решение об отзыве получили посол Бангладеш в США Мохаммад Имран, в России — Камрул Хасан, в Саудовской Аравии — Забед Патвари, в Японии — Шахабуддин Ахмед, в Германии — Мошарраф Хоссейн Бхуйян, в Объединенных Арабских Эмиратах — Абу Зафар, в Мали — Абуль Калам Азад.

В документе указали, что все дипломаты переходят на работу в штаб-квартиру МИД Бангладеш в Дакке. Что стало причиной такого решения, неизвестно.

В начале августа Бангладеш пережил государственный переворот с принудительной отставкой и бегством из страны премьер-министра Шейха Хасины.

К смене власти привели масштабные беспорядки, бушевавшие в стране с середины лета. Причиной выхода населения на улицы стало возвращение квот на работу в госорганах для членов семей ветеранов войны за независимость. В беспорядках 15 июля погибли около 200 протестующих, более девяти тысяч оказались под арестом.