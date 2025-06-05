Медведев поддержал вступившегося за русскоязычных жителей Латвии депутата сейма

Дмитрий Медведев похвалил поведение латвийского депутата Алексея Росликова, который в парламенте страны раскритиковал притеснение русскоязычных жителей. Об этом заместитель председателя Совета безопасности написал в соцсети X .

«Приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном русском!» — написал российский политик.

Росликова выгнали с заседания сейма после того, как он потребовал не включать в повестку заседания декларацию об устранении лингвистических последствий русификации. Он публично заявил, что у государства нет будущего без русскоязычного населения.

«Вы все время только ограничиваете, стараетесь у нас что-то отнять», — подчеркнул латвийский депутат.

После этого один из присутствующих спикеров инициировал голосование за исключение политика с заседания.

Ранее стало известно, что Латвия запретила въезд россиянам, у которых есть жилье рядом с важными объектами.