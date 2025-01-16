Байдену во время прощальной речи понадобилась подушка

Президент США Джо Байден во время прощального обращения к нации сидел на стуле с подушкой. На эту деталь обратила внимание газета New York Post.

«У старейшего действующего президента США часто возникали проблемы с равновесием, выносливостью и остротой ума», — указали в материале.

В публикации отметили, что для выступления из Овального кабинета для Байдена подготовили небольшой столик, на котором стояли коробка с салфетками и стакан воды.

Во время обращения, длившегося 18 минут, эти предметы невозможно было увидеть, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел 82-летний американский лидер.

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью и подвел итоги своей 50-летней политической карьеры 16 января. Он пообещал мирную передачу власти республиканцу Дональду Трампу, рассказал об изменении климата, при этом ни слова не сказал про Россию.