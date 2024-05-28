Байдена уличили в историческом ревизионизме после его слов о Второй мировой войне

МИД РФ: Байден страдает синдромом исторического ревизионизма

Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден страдает «синдромом исторического ревизионизма». Об этом заявил МИД России в комментарии по поводу слов американского лидера о Второй мировой войне.

По данным СМИ, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты освободили Европу и «буквально спасли мир», забыв о роли СССР и других стран. Как отметили в МИД России, «время безжалостно к институту американских президентов». Поколение лидеров, которые лично участвовали в той войне и точно не стали бы замалчивать решающий вклад СССР в победу над фашистами, ушло, отметили в ведомстве.

«Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма. <…> Нынешний хозяин Белого дома явно не способен повторить слова своего предшественника: „Мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, их героический подвиг никогда не будет забыт“», — заметили в министерстве.

После выступления Джо Байдена депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет обвинил его в оскорблении исторической памяти народов СССР. Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на то, что власти Соединенных Штатов продолжают «курс на циничное принижение» решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов.

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