Байдена обвинили в циничном принижении роли СССР в победе над фашизмом

Антонов: США взяли курс на принижение решающей роли СССР в сокрушении фашизма

Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны, заявил посол Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства.

«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов», — сказал он.

Антонов заявил, что ни одна страна не понесла в борьбе с гитлеровской Германией настолько же большие потери, как СССР. Погибли, напомнил дипломат, 27 миллионов человек. Он заявил, что в борьбе с фашизмом участвовала почти вся Европа.

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка спасла мир от фашизма, посол назвал выворачиванием, вбросом и психологической войной против России. Он провозгласил продолжение борьбы с искажением истории.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя аналогичное высказывание Байдена, назвал политика политическим проходимцем. Он заявил, что американский президент оскорбил российский народ.

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